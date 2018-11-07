Владимирстат опубликовал статистику за первый месяц осени

Владимирстат опубликовал статистику за первый месяц осениВладимирстат опубликовал статистику роста цен за первый месяц осени. Оказалось, что стоимость продуктов и услуг у нас повышается быстрее, чем в целом по России.В сентябре по сравнению с августом прирост цен составил 0,3%. С начала года цены выросли уже на 2,6 %. Продовольственные товары стали дороже на 0,5%.Единственное, что стало дешевле – сезонные овощи и фрукты, ведь именно сейчас самый сезон для сбора урожая. Купить за меньшую цену можно морковь, свеклу, картофель, лук, капусту и яблоки. Также чуть меньше можно потратить на гречку и мороженые кальмары.А вот ценник на апельсины, помидоры, лимоны и бананы значительно вырос. Вместе с тем выросли цены на яйца, пшено, горох и фасоль, муку и шоколад. Молоко и молочная продукция тоже стали дороже.