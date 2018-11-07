Такую статистику опубликовал региональный Роспотребнадзор

Такую статистику опубликовал региональный РоспотребнадзорЗа прошедшую неделю в 33 регионе зафиксировали 8076 заболевших острыми респираторными инфекциями, из них 5099 — у детей и подростков.Показатель заболеваемости в области составил 58,6 на 10 000 жителей. Такую статистику опубликовал региональный Роспотребнадзор.В самом Владимире за минувшую неделю к врачу обратились 2 234 человека, среди них — 1217 детей. По данным недельного лабораторного мониторинга в области преимущество фиксируют парагрипп. Кроме этого, доктора выявили 19 случаев ОРВИ.В ведомстве напоминают, что главная эффективная мера против гриппа и ОРВИ - вакцинация. Прививки значительно снизят вероятность заболевания, предотвратят развитие тяжелых осложнений, повысят качество жизни в период эпидемии.