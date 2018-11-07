Это вынужденная мера из-за ухода Игоря Конышев

Это вынужденная мера из-за ухода Игоря КонышевВладимиро-Суздальскому музею-заповеднику нужно искать нового руководителя. 2 ноября Игорь Конышев рассказал, что уходит со своего поста. По его словам, ему предложили новый проект.Теперь же временно исполнять обязанности директора музея будет Мария Родина. Все это время она работала заместителем гендиректора по научной работе.В то же время активисты «Общества друзей ВСМЗ» и просто неравнодушные жители региона отправляют письмо в Минкульт на имя Владимира Мединского. Они просят назначить главой музея компетентного, болеющего душой за развитие ВСМЗ. Одно из главных предложений - вернуть на руководящее место Светлану Мельникову.