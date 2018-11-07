Ярмарка для всей семьи. Во Владимирском экспоцентре в 4-й раз открылась межрегиональная выставка-ярмарка Краски осени. Свою продукцию представили более сотни производителей и предприятий из 21 региона России и Республики Беларусь. Здесь можно начать запасаться подарками к Новому году или просто утеплиться к зиме. Мои коллеги прогулялись по залам Экспоцентра.

Ярмарка для всей семьи. Во Владимирском экспоцентре в 4-й раз открылась межрегиональная выставка-ярмарка "Краски осени". Свою продукцию представили более сотни производителей и предприятий из 21 региона России и Республики Беларусь. Здесь можно начать запасаться подарками к Новому году или просто утеплиться к зиме. Мои коллеги прогулялись по залам Экспоцентра.Всё от продуктов питания до косметики, украшений, товаров для дома, изделий из кожи и меха. На выставке-ярмарке во Владимирском экспоцентре с утра многолюдно. Покупатели присматривают товары для себя и в подарок. Это, например, тёплые свитеры для всей семьи. В них выглядеть нарядно и красиво могут даже малыши от 3 лет. Размерный ряд и модели найдутся для детей, подростков, женщин и мужчин, вплоть до 62 размера.Арам Осипян, представитель компании "Pulltonic": "Очень красивые, состав у них из шерсти ягнёнка и кашемира, от турецкого производителя, антиаллергенные, потому что шерсть снимается с шестимесячного ягнёнка, где ещё не присутствует ланолин, лёгкие в уходе, не образуют катышки. Самое главное - пропускают воздух к телу, чтобы дышало, но не выпускает тепло изнутри, при смене температуры чувствуете себя комфортно".Хоть настоящие холода ещё не наступили, но люди уже выбирают тёплую и комфортную верхнюю одежду для осенне-зимнего сезона. Нижегородцы от ИП "Цылин" привезли на ярмарку целую коллекцию изделий. Женские дублёнки, кожаные куртки, плащи и френчи - от классического чёрного и коричневого цветов до ярких красных и пастельных оттенков. Производят такие в Турции на известных фабриках Стамбула. Подобрать для себя верхнюю одежду смогут как девушки, так и взрослые дамы. На владимирской выставке предприниматели представили верхнюю одежду от 42 до 64-го размера. Расплатиться за понравившуюся вещь можно как наличными, так и картой.Эти меховые изделия тоже привезли из Нижнего Новгорода. Производству уже четверть века. Шубы самых разных фасонов из каракуля, каракульчи, мутона, норки на заказ шьют в Пятигорске. Купить такие можно даже в рассрочку на месте, без первого взноса. Эту коллекцию подготовили специально к выставке: в ней самые модные цвета и оттенки от графита до изумруда.Светлана Гаврина, ди⁠ректор салона "Шахиня" (г. Нижний Новгород): "Называем ещё "меховой шёлк". Изделия из афганского каракуля, лёгкие, комфортные, они украсят любую женщину! Есть любые размеры, любые лекала, огромный выбор фасонов, которые подойдут каждой женщине. Шикарный аукционный мех из Англии, ценовая политика только от производителя. Рады будем вас видеть".Предлагают на ярмарке и широкий выбор галантерейной продукции: вместительные кошельки-органайзеры и удобные зонты. Они механические, легко складываются и помещаются даже в небольшую сумку. А для женщин: декоративнае косметика, классические и современные ароматы.Алексей Копырин, ди⁠ректор ИП "Копырин" (г. Ярославль): "У меня получилось собрать такую подборку духов, вещей вот галантерейных, которые носятся, которые долго пахнут, которые вкусные, которые не стыдно предлагать людям. Вот это важный для меня посыл. Снова привёз полюбившиеся бренды, это духи "Быть может", "Пани Валевска", причём не туалетные, а именно духи".Отдельный раздел выставки посвящён всевозможным продуктам питания от производителей и товарам для дома. Это, к примеру, острые ножи разных размеров и оборудование для мясорубок, всё - изделия нижегородского завода.Анатолий Калачёв, представитель завода "Труд" (г. Вача, Нижегородская область): "Старинный завод, который выпускает режущий инструмент для кухни и мясопереработки. Ножи, которые делает этот завод, славятся испокон веков. Хорошее качество стали, эргономичная ручка, очень удобно в использовании на кухне для любой хозяйки".Тех, кто любит натуральные продукты, привлечёт свежее льняное масло прямого отжима из семян. Его производят в Ярославле.Станислав Иванов, владелец личного подсобного хозяйства (г. Ярославль): "Оно имеет очень приятный вкус, его можно добавлять в любые блюда: в холодные, готовые. Также оно содержит Омега 3, жирную кислоту, которая позволяет очищать сосуды, снабжает мозг нужными веществами, и организм расцветает".Всего на выставке-ярмарке в экспоцентре свои товары представили более ста предпринимателей и производств из 21 региона страны и Республики Беларусь. Посетить её можно до 10 ноября.