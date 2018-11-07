07.11.2018

2018-11-07 12:40:47

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (41 (9642) от 06 ноября 2018 года).

ЗА ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

30 октября на Петровке, 38 в торжественной обстановке состоялась церемония награждения государственными и ведомственными наградами наиболее отличившихся сотрудников гарнизона. Читайте на странице 2.



ЗА ДОБЛЕСТЬ В СЛУЖБЕ

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев вручил ведомственные награды спортсменам из числа сотрудников органов внутренних дел, ставших победителями и призёрами международных спортивных состязаний. Подробности читайте на странице 2.



100 ЛЕТ МУРА В ДЕТЕКТИВАХ И ИСТОРИИ

Это событие с чувством удовлетворения, радости и волнения ждали авторы книги и её герои — сотрудники и ветераны Московского уголовного розыска, их друзья, родные и близкие. Редакция газеты «Петровка, 38» подготовила и выпустила в свет уникальное издание «Легенды розыска», посвящённое 100-летней истории МУРа. Читайте на странице 3.



С ПРАЗДНИКОМ!

День народного единства — российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. Праздник связан с историей освобождения Москвы и России от нашествия поляков. Читайте на странице 2.



ДНЕВНОЙ ДОЗОР

Корреспонденты газеты «Петровка, 38» выехали в рейд с автопатрулём, обслуживающим территорию района Печатники. Читайте на странице 4.



ПРОЯВИЛИ ТАЛАНТЫ

В Культурном центре столичного полицейского главка подведены итоги конкурса художественного творчества сотрудников столичной полиции и членов их семей. Подробности на странице 4.



ЗВЕНО СВЯЗИ

Содействие полиции является приоритетной целью общественных пунктов охраны порядка. Об этом корреспонденту «Петровки, 38» рассказал председатель совета ОПОП Северо-Восточного административного округа столицы Андрей ГУСАРОВ. Читайте на странице 5.



ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ УЧАСТКОВОГО

Именно со службы в этом отделении участковых — в ОМВД России по району Северное Медведково — начинали свою работу немало сотрудников, которые впоследствии добились серьёзных успехов в профессиональной карьере. Подробности читайте на странице 5.



ПОДВИГ ВО ИМЯ ОТЕЧЕСТВА

Кавалер двух орденов Мужества, в прошлом — заместитель командира Отряда милиции особого назначения подполковник милиции Андрей Стрельников в эксклюзивном интервью рассказал о самых ярких, незабываемых и драматических событиях в истории отряда. Читайте на странице 6.



ТУРНИР ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ

С 15 по 23 октября в спортивном зале Центра профессиональной подготовки ГУ Росгвардии по г. Москве имени Героя Советского Союза С. Х. Зайцева проведён XXI традиционный турнир по мини-футболу, посвящённый памяти Героя России Антона Фарелюка. Читайте на странице 7.



ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ ВСЕ

В подмосковных Химках состоялся XVIII турнир по футболу среди команд ветеранов органов безопасности и правопорядка, посвящённый памяти Льва Яшина. В состязаниях приняли участие 12 сборных команд различных министерств и ведомств. Продолжение на странице 7.



ЗАКАЛЯЛСЯ НА БУРНОМ ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ

В настоящее время неординарная личность Власа ФИЛИППОВА, одного из первых орденоносцев-муровцев, вызывает интерес не только у исследователей истории отечественного уголовного розыска и, в целом, органов внутренних дел нашей страны. Подробности читайте на страницах 8-9.



ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЕГКОМЫСЛИЯ

Нам захотелось рассказать, а вернее напомнить, какова она, жизнь оперативника «в ритме СОГ». Говоря точнее, поведать читателю, чем занимается оперуполномоченный уголовного розыска на дежурстве в составе следственно-оперативной группы. Продолжение на странице 10.



ПОТЕРЯШКА

Это произошло около пяти часов утра, когда экипаж Госавтоинспекции в составе инспекторов ДПС — старших лейтенантов полиции Алексея Вертяшкина и Игоря Головина проезжал по улице Большая Бутовская. Внимание правоохранителей привлёк ребёнок, который сидел на лужайке. Читайте на странице10.



СПАСИБО ЗА ЧУТКОСТЬ!

Хочу через газету выразить благодарность сотрудникам отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Аэропорт города Москвы. Читайте на странице 10.



К ПРОГРЕССУ — ЧЕРЕЗ ВЕКА

На ВДНХ прошла XXII международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2018». Продолжение на странице 11.



ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ

Первую жертву — совсем маленькую — они принесли с раннего утра: отказались от привычной чашки кофе с молоком — нельзя. Вторую — побольше, вырвав несколько часов в череде напряжённых рабочих будней. И третью — здесь, на донорском пункте, а точнее, на станции забора крови 20-й городской клинической больницы, отдавая до полулитра собственной крови. Подробности читайте на странице 11.



БРАТЬЯ ПО КРОВИ

Здравствуйте! Хочу через газету «Петровка, 38» выразить искреннюю благодарность сотрудникам ОМВД России по району Северное Медведково за неоценимую помощь, оказанную мне в тяжёлой жизненной ситуации. Читайте на странице 11.



СЛУЧАЙНАЯ УДАЧА ИЛИ УСТОЙЧИВЫЙ УСПЕХ…

Об особенностях своей профессии и буднях оперативников корреспонденту рассказал старший оперуполномоченный 1-й ОРЧ «Л» ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант полиции Ираклий ГАБЕЛАЯ. Продолжение на странице 12.



С НОВОСЕЛЬЕМ, ПЕНСИОННЫЙ ЦЕНТР!

О подробностях замечательного события — новоселья Центра пенсионного обслуживания ГУ МВД России по г. Москве — рассказал корреспондентам «Петровки, 38» его начальник полковник внутренней службы Василий КУКУНОВ. Подробности читайте на странице 13.



РАВНОДУШНЫМ ВХОД ЗАПРЕЩЁН

Нынешний год — Год волонтёра. Правопорядок в нашем городе обеспечивают не только полицейские, но и их добровольные помощники. Подробнее на странице 13.



СЕРГЕЙ АСТАХОВ РАСКРЫВАЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ПСИХОЛОГИИ

Он сыграл в кино множество разноплановых ролей, в том числе сотрудников МВД, МЧС, ФСБ, прокуратуры и прочих спецслужбистов. Многие из его героев — либо люди, рисковые от природы, либо попадают в экстремальные ситуации, из которых всегда выходят с честью. Продолжение на странице 14.



МЫ ПЕРЕД КАЖДЫМ ИМЕНЕМ В ДОЛГУ

На Петровке, 38, в зале приёмов накануне Дня сотрудника органов внутренних дел прошла встреча руководства ГУ МВД России по г. Москве с сотрудниками гарнизона, получившими ранения и травмы при выполнении служебных обязанностей. Подробности читайте на странице 15.



ПРЕМИЯ ЛУЧШЕМУ

За заслуги в научной деятельности, профессиональной и творческой работе, в патриотическом воспитании молодёжи доктор юридических наук, член Союза писателей Российской Федерации, лауреат всероссийских и международных конкурсов патриотической песни, мастер спорта Российской Федерации, заместитель руководителя Международного комитета АСЭ «МВИ Экспертиза» генерал-майор милиции Юрий Коротков награждён Международной премией профессора Николая Симоновича. Читайте на странице 15.



ПОРЦИЯ ПОЗИТИВА ОТ НОННЫ ГРИШАЕВОЙ

Порцию позитивных эмоций получили сотрудники полицейского гарнизона на вечере актрисы театра и кино, заслуженной артистки Российской Федерации Нонны Гришаевой, организованном Культурным центром в рамках творческих киносред на Петровке. Продолжение на странице 16.



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