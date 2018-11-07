Показанные в программе Андрей Малахов. Прямой эфир эротические снимки Виталины произвели эффект разорвавшейся бомбы. Народ и так знал, что она ангел во плоти. А эти нежные фотографии добавили имиджу киевской пианистки беззащитности и трепетности.

Показанные в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" эротические снимки Виталины произвели эффект разорвавшейся бомбы. Народ и так знал, что она ангел во плоти. А эти нежные фотографии добавили имиджу киевской пианистки беззащитности и трепетности.Виталине Цымбалюк-Романовской 39 лет. Но выглядит она все так же свежо и юно, как в 19 лет. И, кажется, к ней очень подходят слова Аркадиной в чеховской "Чайки": "Я корректна, как англичанин. Я, милая, держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана. Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя, как некоторые.) Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть".В 19 лет, кстати, юная Виталина поучаствовала в фотосессии, которая спустя 20 лет произвела подлинный фурор. Народ беснуется и любуется формами и образом киевской пианистки. "Гений чистой красоты", – так теперь многие называют красавицу."Если честно, я была немного в ужасе, что эти снимки вдруг всплыли", – призналась Виталина "Дни.Ру". "Эту фотосессию я делала исключительно для себя и для посторонних глаз она не предназначалась. Хотя родители мои знали, но не осуждали – они всегда мне доверяли и знали, что я их не подведу. Признаться, ничего эротического в тех кадрах я не вижу, но поклонники после их появления на телеэкране оборвали мне телефон, и подписчики в социальной сети забросали комментариями", – заверила пианисткаГлядя на Цымбалюк-Романовскую, легко понимаешь Армена Джигарханяна – не влюбиться в нее просто невозможно. "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!" – говорил о своей страсти актер. Виталина в итоге отдала ему лучшие годы жизни, была верна и предана даже когда артист на всю страну незаслуженно поливал юную красавицу-жену грязью.