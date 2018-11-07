Московский Локомотив проиграл в гостях португальскому Порту 1:4 в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Это четвертый был проигрыш чемпионов России, лишивший их шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Московский "Локомотив" проиграл в гостях португальскому "Порту" 1:4 в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Это четвертый был проигрыш чемпионов России, лишивший их шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин видит причину крупного поражения в элементарных ошибках своей команды. "Почему мы проиграли? Который матч мы проиграли из-за простых, элементарных ошибок, но основное — нам не хватает скорости в последней линии обороны. Игроки "Порту" в скорости заметно превосходили нас, и мы, атакуя, проиграли несколько контратак, плюс простые, элементарные ошибки привели к такому результату", — приводит слова Семина ТАСС."Лига чемпионов не прощает ошибок. В ней играют футболисты высочайшего уровня. За каждую оплошность нас наказывали. Мы этого не могли сделать, хотя в атаке действовали неплохо, было очень много хороших комбинаций. Но баланса между атакой и обороной не было", — добавил главный тренер чемпионов России.Юрий Павлович объяснил почему он заменил в перерыве одного из лидеров команды полузащитника Мануэла Фернандеша. "Замена Фернандеша связана не с травмой, а с ведением игры. Мы посчитали, что нужно его поменять".Четвертый проигрыш "Локомотива" лишил его даже теоретических шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но чемпионы России постараются занять третье место в группе Dчтобы продолжить борьбу в Лиге Европы. " "Мы должны продолжать борьбу и будем ее продолжать. Любое набранное нами очко идет в копилку России в таблице коэффициентов УЕФА. Будем продолжать борьбу за Лигу Европы, будем стараться сделать все для этого", — заявил Юрий Семин.