Россиянам, отдохнувшим в Крыму, грозит тюремное заключение. На Украине ввели уголовную ответственность за нарушение границы.

Россиянам, отдохнувшим в Крыму, грозит тюремное заключение. НаУкраине ввели уголовную ответственность за нарушение границы.Украина до сих пор считает Крым своей территорией ипредлагает посещать его исключительно с разрешения центральных киевскихвластей. Петр Порошенко подписал закон, который вводит уголовнуюответственность за незаконное пересечение украинской границы.Если раньше нарушителям грозили штрафы и административныйарест до 15 суток, то теперь за поездку в Крым можно лишиться свободы на срокдо трех лет. За повторное совершение таких действий или поездку в составе группы лиц, существует вероятность загреметь в украинскую тюрьму на пять лет.В законе отмечается, что уголовную ответственность будутнести только лица, имеющие гражданство государства-агрессора, так украинскиевласти называют Россию. Посещать Крым россиянам предлагают, воспользовавшись украинскимипунктами пропуска.Эксперты отмечают, что большинству российских граждан эта мера совершеннобезразлична: они могут спокойно ездить в Крым. Однако закон может затронуть техлюдей, у кого есть родственники на Украине."Приедут к родне, а ихпосадят, объявив, что они незаконно нарушили границу, ездили в Крым", -сказал в эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов.По его словам, этим законом Украина ставит две цели -запугать людей, чтобы они не ездили в Крым, и подтвердить в очередной раз, чтоРоссия – агрессор.Напомним, что Крым вернулся в состав России в марте 2014года после того, как большинство граждан республики высказались на республиканскомреферендуме за воссоединение с Российской Федерацией.