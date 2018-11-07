Прокуратура в Приморье по поручению исполняющего обязанности главы региона Олега Кожемяко начала проверку данных о незаконной продаже редких морских млекопитающих. Местные зоозащитники уверены, что белух и косаток отлавливают для азиатских океанариумов.

Прокуратура в Приморье по поручению исполняющего обязанности главы региона Олега Кожемяко начала проверку данных о незаконной продаже редких морских млекопитающих. Местные зоозащитники уверены, что белух и косаток отлавливают для азиатских океанариумов. И перед отправкой заказчикам животных, занесенных в Красную книгу, держат в тесных вольерах, в жутких условиях.Десятки животных в крохотных вольерах, как селедки в бочках. И это умнейшие морские млекопитающие: белухи и косатки. Их только так и можно разглядеть — с высоты птичьего полета. База обнесена глухим забором и колючей проволокой.Эти вольеры в бухте Средней под Находкой еще называют китовой тюрьмой. Именно здесь, в достаточно ограниченных условиях, содержатся отловленные морские млекопитающие. И именно отсюда, по разным сведениям, их отправляют в океанариумы и дельфинарии, в том числе, за рубеж.Приморская ветеринарная инспекция подтверждает: здесь 90 белух и 11 косаток. Но к вольерам не подпускают ни на шаг. Зоозащитница Нина Зырянова попыталась фотографировать базу, и, по ее словам, весь материал ее заставили удалить."Руки вот так расставил: вы отсюда не уедете. Говорит, покажите ребятам флешку. Если там нет нашей базы, то вас тут же отпустят", — рассказывает Нина.Любая информация о животных здесь под запретом. И даже то, в каких условиях содержатся киты. В бассейнах по соседству держат тюленей, но зачем, открыто здесь никто не говорит."Хоть с какой целью, хоть съедим, хоть не съедим. Девушка, прочитайте правила рыболовства, там все написано. Допустим, у нас есть под Магаданом завод, который забивает их, разделывает на мясо, на шкуру, продают мясо", — настаивают сотрудники китовой тюрьмы.ТИНРО (Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр) одобряет квоты на вылов морских животных. В этом году разрешили добыть 13 косаток и 200 белух. Ученые уверяют, что добыча каждой особи оправдана."И прогнозные цифры даются в головах. Сейчас три тысячи с лишним штук голов. Это не только не нанесение ущерба популяции, это с большим, с огромным запасом", — утверждает заместитель директора ТИНРО Евгений Якуш.Как содержат животных в бухте Средней и с какой целью их отловили на самом деле, сейчас проверяет природоохранная прокуратура. В этом году хищная косатка уже включена в Красную книгу Камчатского края. Возможно, это станет поводом ужесточить законы по вылову. Ситуацию на контроль уже взял Олег Кожемяко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморья.