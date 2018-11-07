Инспекторам он предложил «денежное вознаграждение» в размере 500 долларов

Инспекторам он предложил «денежное вознаграждение» в размере 500 долларовЖителя Мурома осудили за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает региональная прокуратура.В июле этого года мужчина сел пьяным за руль. Его остановил патруль. Полицейские предупредили нарушителя, что за нетрезвую езду у него отберут права и начислят штраф.Во время того, как правоохранитель уже составлял протокол о правонарушении, мужчина попросил полицейских отпустить его, не оформлять его и не направлять материалы в суд. Инспекторам он предложил «денежное вознаграждение» в размере 500 долларов – это чуть больше 30 тысяч рублей. Услышав отказ, муромлянин положил деньги на рацию, которая установлена в служебном автомобиле. Полицеские деньги не тронули..В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину. Ему назначили полтора города тюрьмы и штраф в размере 315 тысяч рублей.Муромлянин попытался обжалось приговор, однако Владимирский областной суд оставил наказание без изменения.