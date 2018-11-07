Инспекторам он предложил «денежное вознаграждение» в размере 500 долларов
Инспекторам он предложил «денежное вознаграждение» в размере 500 долларов
Жителя Мурома осудили за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В июле этого года мужчина сел пьяным за руль. Его остановил патруль. Полицейские предупредили нарушителя, что за нетрезвую езду у него отберут права и начислят штраф.
Во время того, как правоохранитель уже составлял протокол о правонарушении, мужчина попросил полицейских отпустить его, не оформлять его и не направлять материалы в суд. Инспекторам он предложил «денежное вознаграждение» в размере 500 долларов – это чуть больше 30 тысяч рублей. Услышав отказ, муромлянин положил деньги на рацию, которая установлена в служебном автомобиле. Полицеские деньги не тронули..
В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину. Ему назначили полтора города тюрьмы и штраф в размере 315 тысяч рублей.
Муромлянин попытался обжалось приговор, однако Владимирский областной суд оставил наказание без изменения.