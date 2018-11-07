Сотрудниками полиции собрана доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемых к 11 эпизодам противоправной деятельности.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершены расследования уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража) и ст.161 УК РФ (грабеж). Обвинение предъявлено 24-х и 33-летнему местным жителям.По версии следствия, с октября 2017 года по июнь текущего года безработные жители Покрова по одиночке незаконно проникали в квартиры, дачные дома и торговые объекты, расположенные на территории города, откуда похищали электрические инструменты, ноутбуки, бытовую технику, золотые изделия, велосипеды.Один из эпизодов противоправной деятельности злоумышленниками был совершен совместно. В ноябре 2017 года фигуранты, сорвав навесной замок с двери, проникли в дачный дом, откуда похитили имущество на сумму 66 000 рублей.В ходе расследования полицейские также установили причастность местных жителей к совершению грабежей в январе, феврале и июне текущего года.Злоумышленники были задержаны сотрудниками уголовного розыска летом текущего года в ходе проведения оперативных мероприятий на территории города Покров.Сотрудниками полиции собрана доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемых к одиннадцати эпизодам противоправной деятельности. Установлено, что похищенное имущество фигуранты реализовали, а вырученные деньги потратили на личные нужды.Материальный ущерб, причиненный злоумышленниками собственникам имущества, составил около 300 000 рублей. Часть похищенного была возвращена законным владельцам в ходе следствия.В настоящее время материалы уголовных дел с утвержденным обвинительным заключением направлены для рассмотрения по существу.