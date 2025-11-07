Его остановили инспекторы ДПС, которые после освидетельствования подтвердили факт нетрезвого вождения и составили протокол.

Во Владимирской области Муромский следственный отдел завершил расследование дела 55-летнего жителя села Воютино. Мужчина обвиняется в покушении на дачу взятки сотрудникам ДПС в значительном размере. Подробности рассказалиПо версии следствия, 4 октября 2025 года обвиняемый, будучи пьяным, сел за руль своего автомобиля в Меленках. Его остановили инспекторы ДПС, которые после освидетельствования подтвердили факт нетрезвого вождения и составили протокол.Осознавая, что ему грозит лишение прав, водитель предложил 50 тысяч рублей за уничтожение протокола. Однако инспекторы пресекли незаконные действия, сообщив о случившемся руководству. Мужчина полностью признал свою вину. Дело направлено в суд.