В рамках региональной недели депутат Госдумы РФ Игорь Игошин встретился с военнослужащими-контрактниками из Владимирской области, принимающими участие в СВО. Об этом парламентарий сообщил на своей в соцсети.Бойцы рассказали народному избраннику о своей службе и существующих проблемах, а затем вместе с депутатом обсудили пути их решения.Как отметил Игорь Игошин, российские парламентарии приняли более 140 законов, призванных помочь участникам специальной военной операции и их родственникам. Так, на днях в I чтении был принят законопроект, расширяющий меры поддержки для семей с детьми и участников СВО. Новый документ предусматривает льготы по земельному, имущественному и транспортному налогам.Кроме того, для бойцов СВО с детьми-инвалидами I группы предусмотрено приоритетное получение жилья или субсидии. Также продлена социальная поддержка совершеннолетним детям российских военнослужащих, чтобы помочь им при поступлении в колледжи и вузы.«В разработке ещё ряд законопроектов для дальнейшей поддержке бойцов и их семей», — подчеркнул Игорь Игошин.Помощь участникам СВО оказывают и неравнодушные земляки. К примеру, Игорь Игошин и жители Меленковского района совместно готовят к отправке гуманитарный груз. На передовой ждут строительные материалы, запчасти, маскировочные сети, печки буржуйки и другие нужные вещи.«Сегодня мы все работаем на СВО. Ребята с оружием в руках защищают интересы Отечества. Мы в тылу делаем всё, чтобы они чувствовали нашу заботу о них и их семьях! Вместе победим!» — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.