В ноябре 2024 года обвиняемый нашел в Telegram «схему», как похищать деньги через микрокредитные организации.
В Камешково Владимирской области прокуратура направила в суд любопытное уголовное дело. Житель Костромы обвиняется в мошенничестве по пяти эпизодам, связанных с незаконным оформлением займов. Подробности
Как выяснилось, в ноябре 2024 года обвиняемый нашел в Telegram «схему», как похищать деньги через микрокредитные организации. Он регистрировался в зарубежной онлайн-игре, создавал аккаунт в мессенджере и, играя с российскими, чаще всего несовершеннолетними, пользователями, входил к ним в доверие.
Затем предлагал «помочь» с пополнением игрового счета, ведь без иностранной карты это невозможно. Для этого просил номер телефона кого-то из взрослых. Через специального Telegram-бота он узнавал паспортные данные и подавал заявку на заем.
Далее обвиняемый просил несовершеннолетнего сообщить код из СМС, который приходил на номер родителя, и таким образом подтверждал данные на сайте МКО. Как только заем одобряли, всю переписку он удалял.
С ноября по декабрь 2024 года таким образом было оформлено пять займов. Полученные деньги мужчина тратил по своему усмотрению. Сейчас он полностью признал вину и возместил ущерб. Дело передано мировому судье в Костроме.