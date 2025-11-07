В ноябре 2024 года обвиняемый нашел в Telegram «схему», как похищать деньги через микрокредитные организации.

В Камешково Владимирской области прокуратура направила в суд любопытное уголовное дело. Житель Костромы обвиняется в мошенничестве по пяти эпизодам, связанных с незаконным оформлением займов. ПодробностиКак выяснилось, в ноябре 2024 года обвиняемый нашел в Telegram «схему», как похищать деньги через микрокредитные организации. Он регистрировался в зарубежной онлайн-игре, создавал аккаунт в мессенджере и, играя с российскими, чаще всего несовершеннолетними, пользователями, входил к ним в доверие.Затем предлагал «помочь» с пополнением игрового счета, ведь без иностранной карты это невозможно. Для этого просил номер телефона кого-то из взрослых. Через специального Telegram-бота он узнавал паспортные данные и подавал заявку на заем.Далее обвиняемый просил несовершеннолетнего сообщить код из СМС, который приходил на номер родителя, и таким образом подтверждал данные на сайте МКО. Как только заем одобряли, всю переписку он удалял.С ноября по декабрь 2024 года таким образом было оформлено пять займов. Полученные деньги мужчина тратил по своему усмотрению. Сейчас он полностью признал вину и возместил ущерб. Дело передано мировому судье в Костроме.