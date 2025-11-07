Самая популярная схема – «декларирование» денег.

За неделю жители Владимирской области потеряли более 31 миллиона рублей из-за мошенников. Об этомСамая популярная схема – «декларирование» денег. Так, 70-летняя жительница Коврова лишилась 3,2 миллиона, передав их курьеру по инструкции лже-правоохранителя. Аналогичные случаи произошли с жительницами Владимира и Петушинского района, потерявшими 1,5 и 2,2 миллиона рублей соответственно.Полиция расследует дела по статье 159 УК РФ и призывает к бдительности.