Сидят в квартире двое БЫСТРЫХ. Сидят — делать нечего. Один:
-Может чайку попьем.
-Давай.
Тут по квартире вихрь — они носятся, все достали, накрыли, сбегали в магазин за сахаром, трением чайник нагрели, все это так секунд за 8. Попоили.
Сидят — скучно, делать нечего. Другой:
-Давай Ваську позвоним, он водки привезет, девочек…
— Давай!
Тот кидается к телефону, со скоростью звука набирает номер, выпаливает что-то вроде — «Васек прзжй, ну очнь ндо, двчк не збд».
Ровно через 2 секунды звонок в дверь. Оба срываются с места, несутся к двери, мигом открывают 5 замков.
И видят — на площадке — пустота, только так медленно-медленно качается, опускаясь в воздухе, бумажка, на коей значится:
«Ушел, заеб@лся ждать. Васек».
