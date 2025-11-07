Роспотребнадзор уже получил обращение с просьбой о масштабных проверках.

В магазинах Владимира нашли серьезные нарушения в хранении продуктов. Эксперты «Народного фронта» проверили городские продуктовые. О результатахВот что выяснилось:⦁ На Луначарского, 35, в одном магазине продавали просрочку — молоко и мясо.⦁ Там же, но уже в другом магазине, холодильники обросли льдом, продукты хранились как попало, без маркировки, да еще и рядом то, что нельзя хранить вместе.⦁ На Горького, 64/8, ситуация не лучше: температуры не соблюдаются, маркировки нет, а морозилки тоже забиты льдом.Это не просто единичные случаи, а, судя по всему, целая система. Роспотребнадзор уже получил обращение с просьбой о масштабных проверках и защите покупателей.