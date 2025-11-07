Расследование причины возгорания поручено дознавателям МЧС.
Ночью 7 ноября вспыхнул пожар в четырехквартирном деревянном доме в селе Ивановское Суздальского района. Сообщение о возгорании слишком поздно, огонь успел охватить половину здания.
Несмотря на усилия прибывших спасателей, пламенем было охвачено две квартиры общей площадью 250 квадратных метров. Остальные помещения удалось спасти от полного уничтожения.
Трагедия привела к гибели мужчины, родившегося в 1969 году. Женщина 1945 года рождения серьезно пострадала от отравления дымом и была срочно доставлена в больницу.
