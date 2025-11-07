Расследование причины возгорания поручено дознавателям МЧС.

Ночью 7 ноября вспыхнул пожар в четырехквартирном деревянном доме в селе Ивановское Суздальского района. Сообщение о возгорании слишком поздно, огонь успел охватить половину здания.Несмотря на усилия прибывших спасателей, пламенем было охвачено две квартиры общей площадью 250 квадратных метров. Остальные помещения удалось спасти от полного уничтожения.Трагедия привела к гибели мужчины, родившегося в 1969 году. Женщина 1945 года рождения серьезно пострадала от отравления дымом и была срочно доставлена в больницу.Расследование причины возгорания поручено дознавателям МЧС.