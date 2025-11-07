Трагический случай произошел этой ночью, в селе Ивановское Суздальского района. В МЧС сообщение о возгорании поступило в 01.03. Загорелся 4-квартирный деревянный дом. К приезду огнеборцев

Трагический случай произошел этой ночью, в селе Ивановское Суздальского района. В МЧС сообщение о возгорании поступило в 01.03. Загорелся 4-квартирный деревянный дом. К приезду огнеборцев огонь охватил две квартиры – о возгорании сообщили очень поздно. На пожаре погиб мужчина 1969 г.р и с отравлением угарным газом госпитализирована женщина 1945 г.р. Спасатели не дали огню уничтожить