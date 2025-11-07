Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, вводит новые правила.

Российские законодатели ужесточили ответственность собственников земельных участков за наличие опасных растений на своих землях. Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, вводит новые правила борьбы с такими агрессивными видами, как борщевик Сосновского.Начиная с 1 марта 2026 года владельцы участков любого назначения обязаны принять меры по уничтожению борщевика и других инвазивных растений. Нарушение требований повлечет наложение крупного штрафа.Заместитель председателя думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов журналистам, что сумма взыскания варьируется в зависимости от статуса владельца участка.Физические лица заплатят от 20 до 50 тысяч рублей; должностные лица понесут убытки в диапазоне от 50 до 100 тысяч рублей; юридические лица рискуют расстаться с суммой от 400 до 700 тысяч рублей.Местные власти получили полномочия устанавливать собственные перечни инвазивных растений и определять размер санкций в пределах установленных законом границ.Закон направлен на сохранение плодородия почв и создание условий для поддержания территорий в надлежащем санитарном состоянии.