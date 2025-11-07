Пожар случился 6 ноября в доме №27Б на проспекте Ленина. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 14.32. У бабушки в квартире загорелась стиральная машина. Она оперативно вызвала спасателей. Они

Пожар случился 6 ноября в доме №27Б на проспекте Ленина. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 14.32. У бабушки в квартире загорелась стиральная машина. Она оперативно вызвала спасателей. Они прибыли быстро, эвакуировали хозяйку квартиры и ещё троих соседей. Никто не пострадал. Огнеборцы потушили пожар, не допустив распространения огня. На вызов выезжали 17 спасателей на