6 ноября в городском культурно-выставочном пространстве «Галерея 4-6» открылась выставка священника и художника Георгий Парфёнова «Впечатления». Юрий Викторович Парфёнов (иерей Георгий) родился во Владимире в 1964 году, в семье рабочих. После школы он поступил в Художественный лицей и успешно его окончил по специальности художник-оформитель 4 разряда. После армии он год работал по специальности на владимирских