Во Владимире при ремонте Мемориала памяти владимирцев, павших в Великой Отечественной войне, на площади Победы нашли грубые нарушения. Работы, за которые отвечает ООО «КлассикСтоун», должны были завершиться к 1 октября 2025 года, но уже сейчас есть отставание от графика. Об этомБолее того, Управление ЖКХ, выступающее заказчиком, не направило подрядчику требование об уплате неустойки за просрочку.Прокуратура внесла представления руководителям обеих организаций, взяв ход ремонтных работ под свой контроль.