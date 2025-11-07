Соревнования по фигурному катанию «Владимир-летопись России» состоятся в ледовом комплексе «Владимир» уже сегодня. Свыше 120 сильнейших спортсменов из более чем 30 регионов страны покажут

Соревнования по фигурному катанию «Владимир-летопись России» состоятся в ледовом комплексе «Владимир» уже сегодня. Свыше 120 сильнейших спортсменов из более чем 30 регионов страны покажут свои лучшие прокаты на льду. В состязаниях примут участие мальчики и девочки 6 – 12 лет, юноши и девушки 11 – 17 лет по программам 1, 2 и 3 спортивных разрядов. Первые