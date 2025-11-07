Последний день, когда можно будет выйти на воду, — 20 ноября.

Во Владимирской области завершается навигационный период для маломерных судов, традиционно стартующий весной и охватывающий тёплое время года. Последний день, когда можно будет выйти на воду, — 20 ноября. Об этомВсех судоводителей предупреждают о необходимости проверить срок действия своих прав. Удостоверение действует 10 лет, и его замена должна быть произведена за месяц до истечения срока. В противном случае, при просрочке, придётся повторно сдавать теоретический экзамен.Напомним, ранее мы писали, что