Застройщика Игоря Другова вместе с его сыном отправили в СИЗО. Суд удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения руководителям компаний, которые занимались

Застройщика Игоря Другова вместе с его сыном отправили в СИЗО. Суд удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения руководителям компаний, которые занимались строительством домов «Дуброва Парк», «Дуброва Парк-2» и «Никитский посад». Друговых арестовали в зале суда. Гендиректора третьей “друговской” фирмы, которая строила первую Дуброву, Василия Позднякова отправили под домашний арест. Новые подробности по уголовному делу