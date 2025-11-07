Участники акции принесли в отделения банков монеты разного достоинства.

Более 680 тысяч монет вернулись в обращение после завершения всероссийской акции «Монетная неделя». Акция прошла с 22 сентября по 4 октября и собрала во Владимирской области внушительную сумму — почти 2,2 миллиона рублей мелочью.Участники принесли в отделения банков монеты разного достоинства, преимущественно десятикопеечные — их оказалось более 212 тысяч. Примерно столько же составили монеты достоинством в рубль и целых 155 тысяч монет номиналом в 10 рублей.«Люди все меньше платят наличными деньгами, особенно мелкими купюрами и монетами. Но экономика нуждается в монетах, особенно мелкие нужны магазинам и другим организациям для расчетов. Вот почему дважды в год устраиваем «монетную неделю»: граждане избавляются от накопленной мелочи, а компании получают нужную монету», — управляющая владимирским филиалом Банка России Татьяна Сидорова.В результате двух проведенных в 2025 году акций «Монетная неделя» в оборот вернулась крупная партия монет общим весом около пяти тонн стоимостью более 5,2 миллиона рублей.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .