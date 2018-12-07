Ученые отмечают, что африканские слоны перестали отращивать бивни. Биологи предполагают, что это может быть следствием эволюции вида, которая произошла в результате деятельности браконьеров.

Ученые отмечают, что африканские слоны перестали отращивать бивни. Биологи предполагают, что это может быть следствием эволюции вида, которая произошла в результате деятельности браконьеров, сообщает National Geographic.По словам исследователей, раньше без бивней рождались 2-3 процента африканских слонов. Теперь же таких животных около одной трети.Ученые исключают, что таким образом слоны "отвечают" на действия браконьеров, которые все еще крайне активны в странах Азии и Африки. Бивни слонов для них – ходовой товар."За последние 20 лет 98 процентов из 200 самок слонов в Южной Африке, не отрастили бивней", — отметил эксперт по работе с этими животными Джеймс Пул.Он отметил, что отсутствие бивней у слонов скажется не только на их жизни, но и на всей местной экосистеме. Каким образом – пока сказать сложно. Ученые продолжают наблюдения.