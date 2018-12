Правительство Австралии принято противоречивый закон, обязывающий IT-компании предоставлять правоохранительным органам способы получения доступа к зашифрованным данным. Требование касается в том числе информации, защищенной системой сквозного шифрования, передает Би-би-си.

Правительство Австралии принято противоречивый закон, обязывающий IT-компании предоставлять правоохранительным органам способы получения доступа к зашифрованным данным. Требование касается в том числе информации, защищенной системой сквозного шифрования, передает "Би-би-си"."Акт о содействии и доступе" (The Assistance and Access Bill 2018) был принят австралийским парламентом 6 декабря. Закон вводит обязательное требование к местным технологическим фирмам предоставлять доступ к зашифрованным данным клиентов по запросу властей. Если же компании не располагают технической возможностью, они обязаны создать такой инструмент. В случае отказа им может грозить штраф в размере до $10 миллионов австралийских долларов (около $7,2 миллиона долларов США).Австралия является членом группы "Пяти глаз" (Five Eyes), объединяющей разведслужбы нескольких государств (также США, Великобритании, Канады и Новой Зеландии). В сентябре члены клуба заявили о своем праве на получение "законного доступа" к приватным данным, поскольку шифрование, по их мнению, позволяет террористам и преступникам "препятствовать расследованиям, избегать розыска и уголовного преследования".Австралия стала первым участником группы, обязавшим IT-компании предоставлять доступ к зашифрованным данным на законодательном уровне. Как утверждают власти, эта мера необходима, чтобы защитить граждан от терроризма и преступлений.Законодательный совет Австралии, правозащитники и крупные компании, включая Apple, раскритиковали правительство за поспешность принятия "антишифровального" закона. В Apple заявили, что шифрование — это защита от кибератак и терроризма, а новые правила, напротив, ослабят безопасность австралицейв и поставят под угрозу их личные данные.∎США и их союзники будут бороться со сквозным шифрованием читайте такжеЧерновик документа был представлен только в августе, а у законодателей был всего день перед голосованием, чтобы ознакомиться с докладом парламентского комитета. В результате оппозиционная Рабочая партия Австралии решила отозвать свои 173 поправки к закону. Теперь их будут рассматривать в начале 2019 года.