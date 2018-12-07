Как спасти утопающего и что предпринять, если человек провалился под лед? На эти вопросы сегодня отвечали спасатели из Владимира. Они провели показательное выступление на Клязьме. Главная цель – объяснить правила безопасного поведения на льду. Спасателей выслушал Алексей Домнин. Основные правила безопасности он изложил в своем материале.

Как спасти утопающего и что предпринять, если человек провалился под лед? На эти вопросы сегодня отвечали спасатели из Владимира. Они провели показательное выступление на Клязьме. Главная цель – объяснить правила безопасного поведения на льду. Спасателей выслушал Алексей Домнин. Основные правила безопасности он изложил в своем материале.Андрей рыбачил на Клязьме и провалился под лед. Теперь его жизнь спасают очевидцы. Такова легенда показательных выступлений спасателей. В роли пострадавшего - водолаз, из воды его вытаскивают с помощью подручных средств. В подобной ситуации помочь может любой предмет, оказавшийся под рукой. Спасатели рассказывают: можно воспользоваться шарфом, ремнем, верёвкой, палкой. Главное - отползти от воды в сторону, откуда пришел. Лед здесь уже проверен на прочность. В советах Андрея можно быть уверенным. Спасатель уже 3 года помогает людям, которые оказались в чрезвычайной ситуации.Андрей Осипов, спасатель аварийно-спасательной службы Владимирской области: "У нас по расписанию обход территории каждые 2 часа. И вот, особенно в опасные периоды мы каждый час выходим на лёд. На Клязьму, особенно, вот туда. Здесь, в затоне, лед схватывается раньше. Толщина льда достигает, ну, сейчас, например, сантиметров 15-20 есть. Но на Клязьме, конечно, меньше. Потому что сейчас течение, не так холодно. То есть на Клязьму стараемся чаще ходить".Главная цель этих показательных выступлений - объяснить правила безопасного поведения на льду. Во Владимире в разгаре сезон зимней рыбалки, скоро школьные каникулы, и дети пойдут на природу. Как себя вести, рассказывают спасатели.Вячеслав Тихомиров, зам. начальника аварийно-спасательной службы Владимирской области: "Нужно соблюдать все меры безопасности. Если вы выходите на лед, на лыжную прогулку или просто отдыхать на рыбалку, значит, обязательно нужно, советуем, рекомендуем даже, значит, выдвигаться группами. Что, если вдруг случится чрезвычайная ситуация, чтобы было кому вам оказать посильную помощь".Но что делать, если рядом никого нет? В этом случае можно воспользоваться вот такой веревкой с гвоздями на концах. Она поможет выбраться. Но если под рукой нет и веревки, то для начала необходимо скинуть намокшую верхнюю одежду и снять обувь. Это поможет остаться на поверхности. По словам водолазов, у человека есть всего около 10 минут, пока он не потерял силы в холодной воде. Получилось выбраться - перекатывайся. Это одно из правил, которые помогут снова не уйти под лед. Но чтобы не приходилось выбираться из воды, лучше всего предварительно убедиться в безопасности ледового покрытия.Евгений Мысев, госинспектор по маломерным судам МЧС России по Владимирской области: "Лёд должен быть, иметь плотную структуру, темно-синего или зеленоватого оттенка. Если лёд такой светло-серый, как правило, он имеет пористую структуру, значит, он напитан водой. Поэтому даже при более большой толщине, он является менее прочным, чем лед другой структуры".В этом сезоне, по словам Евгения Мысева, ни одного факта провала человека под лед не зафиксировано. Но это не причина не думать о своей безопасности. Предупреждён – значит, вооружён, подводят итог спасатели.