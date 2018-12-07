Певица Анна Седакова призналась, что никогда не сможет стать такой же худенькой как Вера Брежнева. Слишком уж они разные.

Певица Анна Седаковапризналась, что никогда не сможет стать такой же худенькой как Вера Брежнева. Слишкомуж они разные.Анна Седокова в свои35 лет прекрасно выглядит. Рождение троих детей не помешало знаменитости сохранитьидеальную фигуру. Вокалистка с удовольствием делится с поклонниками секретом своейкрасоты.По словам артистки, залогхорошей фигуры – это регулярные занятия спортом. "Мне еще лет в 18 хватило уманачать тренироваться. И до сих пор, уже большаядевочка, каждый день делаю комплекс упражнений, которые мне еще тогда показалмой тренер. Мышечная память – великолепная вещь!" – сообщила артистка.Анна уверена, чтолюбовь к физическим нагрузкам надо прививать с детства. Свою старшую дочь – 14-летнююАлину звезда заставляет посещать тренажерный зал, да и сама старается непропускать занятия.Артистка отметила, что необходимо реальнооценивать свои возможности и не стремиться к недостижимым идеалам. Также Седоковазареклась никогда не ровняться на других. Певица понимает, что сколько бы онане завидовала фигуре Вере Брежневой, такой тоненькой ей не стать – слишком ужони разные по телосложению."Вот у меня и мама ибабуля все не худенькие и мне никогда не стать такой худенькой, как ВераБрежнева. Но я могу работать над своими особенностями фигуры и просто украситьее. Хотя, сколько я помню Веру, она всегда над собой работала и с неба ничегоне упало", – цитирует Анну Седокову 7 Дней.ru.