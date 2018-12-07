Певица Анна Седакова
призналась, что никогда не сможет стать такой же худенькой как Вера Брежнева. Слишком
уж они разные.
Певица Анна Седакова
призналась, что никогда не сможет стать такой же худенькой как Вера Брежнева. Слишком
уж они разные.
Анна Седокова в свои
35 лет прекрасно выглядит. Рождение троих детей не помешало знаменитости сохранить
идеальную фигуру. Вокалистка с удовольствием делится с поклонниками секретом своей
красоты.
По словам артистки, залог
хорошей фигуры – это регулярные занятия спортом. "Мне еще лет в 18 хватило ума
начать тренироваться. И до сих пор, уже большая
девочка, каждый день делаю комплекс упражнений, которые мне еще тогда показал
мой тренер. Мышечная память – великолепная вещь!" – сообщила артистка.
Анна уверена, что
любовь к физическим нагрузкам надо прививать с детства. Свою старшую дочь – 14-летнюю
Алину звезда заставляет посещать тренажерный зал, да и сама старается не
пропускать занятия.
Артистка отметила, что необходимо реально
оценивать свои возможности и не стремиться к недостижимым идеалам. Также Седокова
зареклась никогда не ровняться на других. Певица понимает, что сколько бы она
не завидовала фигуре Вере Брежневой, такой тоненькой ей не стать – слишком уж
они разные по телосложению.
"Вот у меня и мама и
бабуля все не худенькие и мне никогда не стать такой худенькой, как Вера
Брежнева. Но я могу работать над своими особенностями фигуры и просто украсить
ее. Хотя, сколько я помню Веру, она всегда над собой работала и с неба ничего
не упало", – цитирует Анну Седокову 7 Дней.ru.