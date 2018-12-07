Бывший глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов и его мать Вера Федотова подозреваются в мошенничестве более чем на 730 миллионов рублей.

Бывший глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов и его мать Вера Федотова подозреваются в мошенничестве более чем на 730 миллионов рублей.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе полиции Москвы.Отмечается, что в рамках уголовного дела о мошенничестве задержаны бывшие генеральный директор, начальник департамента по распределению гонораров и заместитель генерального директора РАО, допрошено 20 человек, проведены 32 обыска.Собеседник агентства отметил, что суд арестовал Федотова, остальные фигуранты отправлены под домашний арест.Экс-руководитель Российского авторского общества был осужден 19 июня 2017 года на полтора года колонии по обвинению в нанесении ущерба РАО на сумму в 297 миллионов рублей. По версии следствия Федотов незаконно перевел собственность организации на третьих лиц.Поскольку до оглашения приговора Федотов уже успел отбыть полгода в СИЗО, он провел в колонии только один год.