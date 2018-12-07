100% переход на цифру откладывается. Речь идёт об эфирном телевидении. Аналоговый сигнал 1-го января не отключат, как сообщалось ранее. Кстати, у нас в регионе аналоговое телевидение уже смотрит не так много людей - всего 15% населения. С какими проблемами зрители могут столкнуться при переходе с одного формата сигнала на другой? На что могут рассчитывать льготники в случае, если им понадобится дополнительное оборудование? И что нужно ещё, кроме телеприставки, чтобы телевидение было не только цифровым, но и бесплатным? Эти вопросы рассматривались в Общественной палате. На заседании работал Александр Инин.

100% переход на "цифру" откладывается. Речь идёт об эфирном телевидении. Аналоговый сигнал 1 января не отключат, как сообщалось ранее. Кстати, у нас в регионе аналоговое телевидение уже смотрит не так много людей - всего 15% населения. С какими проблемами зрители могут столкнуться при переходе с одного формата сигнала на другой? На что могут рассчитывать льготники в случае, если им понадобится дополнительное оборудование? И что нужно ещё, кроме телеприставки, чтобы телевидение было не только цифровым, но и бесплатным? Эти вопросы рассматривались в Общественной палате. На заседании работал Александр Инин.С наступлением Нового года аналоговое телевидение не исчезнет. Его отключение перенесли на лето. А это значит, что всем, у кого рядом с логотипами каналов стоит буква "А", надо попробовать переключить телевизор на цифровой сигнал. Если не получается - нужна специальная приставка. Стоит она в среднем 800-900 рублей. Для пенсионеров и инвалидов - это порой большие деньги. Но ведь они же льготники и могли получить её бесплатно. Но во Владимирской области, оказывается, к сегодняшнему дню чиновники не проработали механизм выдачи компенсаций за телеприставки.Андрей Клементьев, председатель комитета информатизации, связи и телекоммуникаций обладминистрации: "Действительно в бюджете нет сейчас этих выплат. Мера соцподдержки - она будет, безусловно, каким-то образом рассмотрена и решена. Мы знаем количество граждан, которое нуждается в мерах социальной поддержки, знаем эти категории, эта цифра тоже сейчас уточняется".Но даже если зритель самостоятельно может купить приставку - не факт, что он увидит цифровое эфирное телевидение. Ведь всё антенное хозяйство у нас разрушено ещё с начала 90-х годов. Антенны на крышах многоквартирных домов либо покосились, либо упали, а где-то их нет вообще. Директор областного радиотелевизионного передающего центра бьёт тревогу. Его организация наладила оборудование для приёма цифрового эфирного телевидения, а принимать его не на что.Виталий Чубарин, директор "Владимирского ОРТПЦ": "Эти антенны завалили, потом ремонтировали кровли - не восстановили. И это хозяйство у нас, в общем-то, загублено. И поэтому человеку и хотелось бы смотреть бесплатный эфир, только он не может, потому что дом многоквартирный - прямой видимости с мачтой нет, поэтому принимать ничего на комнатную антенну не будет".Директор ОРТПЦ просит зам. председателя облпарламента Романа Кавинова помочь. А именно законодательным путём обязать управкомпании восстановить антенны на крышах многоэтажек. Вопрос явно не в компетенции парламента нашей области. По сегодняшнему законодательству - антенны управкомпании должны восстанавливать только по решению собственников квартир. Приниматься такое решение должно на общих собраниях жителей многоэтажки. Директора ОРТПЦ настолько волнует вопрос, что он вышел с ним на Общественную палату. Понимая, что в неё входят узнаваемые люди, которые могут поспособствовать решению проблемы, Виталий Чубарин попытался сделать членам Общественной палаты комплимент, но председатель Наталья Юдина, видимо, этого не поняла.Виталий Чубарин, директор "Владимирского ОРТПЦ": Я понимаю, что Общественная палата - это лучшие люди здесь. Это сливки нашего владимирского общества".Наталья Юдина, председатель Общественной палаты области: "Мы так себя не позиционируем!"Виталий Чубарин: "Что?!"Наталья Юдина: "Мы так себя не позиционируем!"Виталий Чубарин: "А я думаю, что лучшее... А, нет, тут все самые худшие! Ну тоже неплохо".Наталья Юдина: "Хорошо".В итоге к проблеме решили подключить волонтёров. Многие и так присматривают за одинокими стариками и инвалидами, заодно проконтролируют, чтобы те вовремя перешли на цифровое телевидение. Кстати, 2018-й - это год добровольца. И тех, для кого волонтерство не пустой звук, а образ жизни, сегодня наградили почётными грамотами.