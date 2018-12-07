В следующем году кадровый проект Единой России ПолитСтартап для начинающих политиков охватит 30 регионов, где пройдут выборы в административные центры и местные законодательные собрания. Об этом в ходе XVIII съезда партии заявила депутат Госдумы, член президиума Генсовета ЕР Алена Аршинова.

В следующем году кадровый проект "Единой России" "ПолитСтартап"для начинающих политиков охватит 30 регионов, где пройдут выборы вадминистративные центры и местные законодательные собрания. Об этом входе XVIII съезда партии заявила депутат Госдумы, член президиумаГенсовета "ЕР" Алена Аршинова.Парламентарийвысоко оценила результаты проекта и отметила, что в текущем году в немучаствовали более 1600 человек. "И по результатам единого дняголосования каждый шестой молодой кандидат от партии стал депутатом", -напомнила она.В следующем году "ПолитСтартап" будет расширен. В ходе дискуссии в рамках площадки "Обновление" Аршинова заявила, что проект будет действовать в 30 регионах, где в сентябре запланированы выборы в административные центры и заксобрания. К слову, в текущем году "ПолитСтартап" работал в 24 регионах.Членпрезидиума Генсовета "ЕР" отметила, что о продолжении проектанеоднократно спрашивали в региональных отделениях партии. По словам Аршиновой, есть запрос на вовлечение в работу первичных отделений "Единой России" большого числа молодежи с активной жизненной позицией."Мы предлагаем расширить работу "ПолитСтартапа" не только с точки зрения охвата регионов, но и усовершенствовать ее", – сказала депутат.Пилотная практика проведения "ПолитСтартапа", опробованная на выборах в органы местного самоуправления в Тверской области, будет распространяться в других регионах. Аршиновапояснила, что участники смогут формировать команды, объединяться сполиттехнологами. "Кроме того, будет возможность рейтингования какотдельных участников, так и команд", – резюмировала парламентарий."ПолитСтартап"– пилотный проект, направленный на кадровое обновление партийных рядов.Принять в нем участие могут молодые люди в возрасте до 35 лет, неимеющие политического опыта, но желающие применить свои знания и уменияна практике.пятницу, 7 декабря, в Москве открылся XVIII съезд "Единой России". Онпродлится два дня. В его работе принимают участие 3,5 тысячи делегатов игостей. В первый день функционируют три дискуссионные площадки -"Обновление", "Открытость" и "Лидерство", где подведут итогирегиональных дискуссий "Обновление-2018", предшествовавших съезду.Вовторой день состоится программный форум в формате дискуссионныхплощадок. Они будут посвящены реализации разделов программы партии затекущий год. Запланировано проведение четырех площадок – "Экономикароста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитиесельских территорий".