В следующем году кадровый проект Единой России ПолитСтартап
для начинающих политиков охватит 30 регионов, где пройдут выборы в
административные центры и местные законодательные собрания. Об этом в
ходе XVIII съезда партии заявила депутат Госдумы, член президиума
Генсовета ЕР Алена Аршинова.
В следующем году кадровый проект "Единой России" "ПолитСтартап"
для начинающих политиков охватит 30 регионов, где пройдут выборы в
административные центры и местные законодательные собрания. Об этом в
ходе XVIII съезда партии заявила депутат Госдумы, член президиума
Генсовета "ЕР" Алена Аршинова.
Парламентарий
высоко оценила результаты проекта и отметила, что в текущем году в нем
участвовали более 1600 человек. "И по результатам единого дня
голосования каждый шестой молодой кандидат от партии стал депутатом", -
напомнила она.
В следующем году "ПолитСтартап" будет расширен. В ходе дискуссии в рамках площадки "Обновление" Аршинова заявила, что проект будет действовать в 30 регионах, где в сентябре запланированы выборы в административные центры и заксобрания. К слову, в текущем году "ПолитСтартап" работал в 24 регионах.
Член
президиума Генсовета "ЕР" отметила, что о продолжении проекта
неоднократно спрашивали в региональных отделениях партии. По словам Аршиновой, есть запрос на вовлечение в работу первичных отделений "Единой России" большого числа молодежи с активной жизненной позицией.
"Мы предлагаем расширить работу "ПолитСтартапа" не только с точки зрения охвата регионов, но и усовершенствовать ее", – сказала депутат.
Пилотная практика проведения "ПолитСтартапа", опробованная на выборах в органы местного самоуправления в Тверской области, будет распространяться в других регионах. Аршинова
пояснила, что участники смогут формировать команды, объединяться с
политтехнологами. "Кроме того, будет возможность рейтингования как
отдельных участников, так и команд", – резюмировала парламентарий.
"ПолитСтартап"
– пилотный проект, направленный на кадровое обновление партийных рядов.
Принять в нем участие могут молодые люди в возрасте до 35 лет, не
имеющие политического опыта, но желающие применить свои знания и умения
на практике.
В
пятницу, 7 декабря, в Москве открылся XVIII съезд "Единой России". Он
продлится два дня. В его работе принимают участие 3,5 тысячи делегатов и
гостей. В первый день функционируют три дискуссионные площадки -
"Обновление", "Открытость" и "Лидерство", где подведут итоги
региональных дискуссий "Обновление-2018", предшествовавших съезду.
Во
второй день состоится программный форум в формате дискуссионных
площадок. Они будут посвящены реализации разделов программы партии за
текущий год. Запланировано проведение четырех площадок – "Экономика
роста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитие
сельских территорий".