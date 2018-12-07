Участники
XVIII съезда Единой России озвучили ценностные ориентиры партии, предложили
создать идеологическую преамбулу и закрепить ее в уставе ЕР. Об этом
заявил глава политического управления ЦИК Единой России Роман Романов. По его
словам, общие ценности партии были определены в дискуссиях
Направление 2026, а затем в ходе региональных конференций
Обновление-2018.
Участники
XVIII съезда "Единой России" озвучили ценностные ориентиры партии, предложили
создать идеологическую преамбулу и закрепить ее в уставе "ЕР". Об этом
заявил глава политического управления ЦИК "Единой России" Роман Романов. По его
словам, общие ценности партии были определены в дискуссиях
"Направление 2026", а затем в ходе региональных конференций
"Обновление-2018".
Главной ценностью для "Единой России" является благополучие
человека, подчеркнул Романов. "Его здоровье и долголетие, социальная защищенность,
достойная оплата труда и возможности для предпринимательства, доступная
инфраструктура и комфортная среда, свобода творчества и духовного
поиска", – пояснил единоросс.
Другой
важный принцип – единство и суверенитет страны. Это общая история и
победы России, опыт многовековой совместной жизни разных этносов и
религиозных конфессий, культурное пространство страны, а также
нетерпимость к попыткам пересмотра и искажения ее прошлого.
"И,
наконец, принцип лидерства и развития России, который состоит в
повышении качества жизни людей, в образовании и науке, модернизации
экономики и инфраструктуры, в обеспечении обороноспособности и
безопасности", – добавил партиец.
В
свою очередь, секретарь Рязанского регионального отделения "ЕР" Андрей
Фомин, выступая на площадке "Обновление", напомнил, что рядовые партийцы
выражали пожелание, чтобы общие ценности "Единой России" были понятны и
доступны людям.
В
ходе дискуссий "Обновление-2018" Белгородское, Калужское, Мордовское,
Омское, Сахалинское, Томское, Челябинское и многие другие региональные
отделения партии выступили с предложением о закреплении ценностных ориентиров.
Выделение
этих принципов в отдельную преамбулу позволит определить дальнейшие
приоритеты в работе партии, уверен глава комитета Госдумы по образованию
и науке Вячеслав Никонов. "Единая Россия" должна быть командой
единомышленников, объединившихся ради улучшения жизни людей и прорывного
развития страны, честно и профессионально представлять интересы
граждан, создавать основу будущего России и защищать достоинство
человека и справедливость в обществе", – уверен парламентарий.
В
пятницу, 7 декабря, в Москве открылся XVIII съезд "Единой России". Он
продлится два дня. В его работе принимают участие 3,5 тысячи делегатов и
гостей. В первый день функционируют три дискуссионные площадки -
"Обновление", "Открытость" и "Лидерство", где подведут итоги
региональных дискуссий "Обновление-2018", предшествовавших съезду.
Во
второй день состоится программный форум в формате дискуссионных
площадок. Они будут посвящены реализации разделов программы партии за
текущий год. Запланировано проведение четырех площадок – "Экономика
роста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитие
сельских территорий".