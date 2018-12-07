Участники XVIII съезда Единой России озвучили ценностные ориентиры партии, предложили создать идеологическую преамбулу и закрепить ее в уставе ЕР. Об этом заявил глава политического управления ЦИК Единой России Роман Романов. По его словам, общие ценности партии были определены в дискуссиях Направление 2026, а затем в ходе региональных конференций Обновление-2018.

УчастникиXVIII съезда "Единой России" озвучили ценностные ориентиры партии, предложилисоздать идеологическую преамбулу и закрепить ее в уставе "ЕР". Об этомзаявил глава политического управления ЦИК "Единой России" Роман Романов. По егословам, общие ценности партии были определены в дискуссиях"Направление 2026", а затем в ходе региональных конференций"Обновление-2018".Главной ценностью для "Единой России" является благополучиечеловека, подчеркнул Романов. "Его здоровье и долголетие, социальная защищенность,достойная оплата труда и возможности для предпринимательства, доступнаяинфраструктура и комфортная среда, свобода творчества и духовногопоиска", – пояснил единоросс.Другойважный принцип – единство и суверенитет страны. Это общая история ипобеды России, опыт многовековой совместной жизни разных этносов ирелигиозных конфессий, культурное пространство страны, а такженетерпимость к попыткам пересмотра и искажения ее прошлого."И,наконец, принцип лидерства и развития России, который состоит вповышении качества жизни людей, в образовании и науке, модернизацииэкономики и инфраструктуры, в обеспечении обороноспособности ибезопасности", – добавил партиец.свою очередь, секретарь Рязанского регионального отделения "ЕР" АндрейФомин, выступая на площадке "Обновление", напомнил, что рядовые партийцывыражали пожелание, чтобы общие ценности "Единой России" были понятны идоступны людям.ходе дискуссий "Обновление-2018" Белгородское, Калужское, Мордовское,Омское, Сахалинское, Томское, Челябинское и многие другие региональныеотделения партии выступили с предложением о закреплении ценностных ориентиров.Выделениеэтих принципов в отдельную преамбулу позволит определить дальнейшиеприоритеты в работе партии, уверен глава комитета Госдумы по образованиюи науке Вячеслав Никонов. "Единая Россия" должна быть командойединомышленников, объединившихся ради улучшения жизни людей и прорывногоразвития страны, честно и профессионально представлять интересыграждан, создавать основу будущего России и защищать достоинствочеловека и справедливость в обществе", – уверен парламентарий.пятницу, 7 декабря, в Москве открылся XVIII съезд "Единой России". Онпродлится два дня. В его работе принимают участие 3,5 тысячи делегатов игостей. В первый день функционируют три дискуссионные площадки -"Обновление", "Открытость" и "Лидерство", где подведут итогирегиональных дискуссий "Обновление-2018", предшествовавших съезду.Вовторой день состоится программный форум в формате дискуссионныхплощадок. Они будут посвящены реализации разделов программы партии затекущий год. Запланировано проведение четырех площадок – "Экономикароста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитиесельских территорий".