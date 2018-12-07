Бывший советник штаба президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос вышел на свободу. Он провел две недели в тюрьме за обман ФБР.

Бывший советник штаба президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос вышел на свободу. Он провел две недели в федеральной тюрьме в городе Оксфорд (штате Висконсин) за обман ФБР.В 2017 году Пападопулос признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР. Он заявил, что хотел устроить встречу Трампа с российскими властями в 2016 году. Также он встречался с неким иностранцем, у которого был компромат на Хиллари Клинтон. В сентябре 2018 года суд приговорил его к двум неделям тюрьмы, 200 часам общественных работ и штрафу в 9,5 тысячи долларов, передает РИА Новости.Белый дом заявил, что Пападопулос играл крайне ограниченную роль в штабе Трампа и даже не получал зарплату. Все его действия были названы личной инициативой.В США продолжается расследование так называемого вмешательства России в американские президентские выборы. Москва неоднократно опровергала все обвинения.