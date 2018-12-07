Делать это необходимо до 10 числа каждого месяца следующего за расчётным

Делать это необходимо до 10 числа каждого месяца следующего за расчётнымВ преддверии Нового года гарантирующий поставщик «Энергосбыт Волга» напоминает: уважаемые граждане, не накапливайте задолженность - вовремя оплачивайте электроэнергию! Делать это необходимо до 10 числа каждого месяца следующего за расчётным.Оплатить квитанции без комиссии можно во всех отделениях Сбербанка России, ФГУП «Почта России» и АО «Россельхозбанк».Посредством платежных терминалов в клиентских офисах ООО «ЭСВ» по адресам:Ковров, ул. Комсомольская, д.116 стр. 2;Вязники, ул. Ново-Фабричная, д. 59;Муром, ул. Красноармейская, д. 8;Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д.15.Не хватает времени? Не хотите стоять в очереди? Если под рукой компьютер – оплатить электроэнергию можно быстро и без всяких затруднений! На сайте компании работает «Личный кабинет для физических лиц», который доступен по ссылке https://my.esbvolga.ru (возможен доступ со стационарного ПК, лэптопа, планшета и мобильного телефона). С помощью «Личного кабинета» можно легко и просто оплачивать счета вне зависимости от того, где вы находитесь.Для того чтобы получить доступ к личному кабинету, необходимо пройти совершенно не сложный и быстрый процесс регистрации. Для вашего удобства сотрудниками ООО «ЭСВ» разработана специальная инструкция, которая размещена на странице «Личного кабинета» (https://my.esbvolga.ru) в разделе «Как пользоваться личным кабинетом?».Передайте показания счетчика в «Личном кабинете для физических лиц», нажав соответствующую кнопку. На основании ваших данных вам будет выставлен счет, соответствующий действительности. Оплатить его без комиссии также можно в личном кабинете. Кроме того, вы можете узнать историю операций по счету и проанализировать свои расходы на электричество.ООО «ЭСВ» обращает внимание клиентов, что своевременная оплата потребленной электроэнергии является требованием законодательства Российской Федерации. Забыв вовремя заплатить за свет, вы рискуете лишиться возможности полноценного вечернего отдыха у телевизора или компьютера: «Энергосбыт Волга» в рамках закона имеет полное право приостановить оказание услуг по электроснабжению при образовании у клиента задолженности.Чтобы не доводить ситуацию до применения крайних мер, «Энергосбыт Волга» призывает клиентов производить оплату потребленной электроэнергии своевременно и в полном объеме.