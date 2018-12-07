Выдавший
себя за украинца на главной российской кпопке белорус Виталий Юрченко решился на признание
после того, как об инциденте написал ряд СМИ. Молодой человек признался, что ему
стыдно за участие в репортаже о жизни на Украине после Майдана.
Выдавший
себя за украинца на главной российской "кпопке" белорус Виталий Юрченко решился на признание
после того, как об инциденте написал ряд СМИ. Молодой человек признался, что ему
стыдно за участие в репортаже о жизни на Украине после Майдана.
Курьез выявил блогер Илья Варламов.
Показанный в ролике под якобы украинца Кирилла Чубенко белорус рассказывал об
ужасах, которые ему приходится терпеть после Майдана. Юрченко рассказал, как он
решился сниматься в сюжете.
"Я работал аналитиком в белорусской
компании, выступающей посредником между телеканалами и операторами по всему
миру", – цитирует Виталия белорусская газета "Наша Нива". Он рассказал, что от
Первого канала пришел заказ снять семью или человека в Кривом Роге в Украине,
который бы пожаловался на отсутствие газа и дорогое отопление.
Героя нашли и репортаж сняли, но позже выяснилось,
что в материале был плохой звук. "Приняли абсолютно неправильное решение
переснять сюжет с текстом, озвученном в Кривом Роге", – заявил молодой человек.
Сняться в качестве героя предложили
Юрченко, как новичку. Парень засомневался, но побоялся отказать новому
работодателю.
"Смалодушничал, что ли… Мне уже тогда
стало и стыдно, и я испугался… Я не имел никакого морального права в этом
участвовать. Это противоречит всем моим взглядам… Это позор", – заключил
Юрченко. При этом он отметил, что денег за участие в сюжете ему никто не
платил. Молодой человек извинился перед телезрителями за свой поступок.