Выдавший себя за украинца на главной российской кпопке белорус Виталий Юрченко решился на признание после того, как об инциденте написал ряд СМИ. Молодой человек признался, что ему стыдно за участие в репортаже о жизни на Украине после Майдана.

Выдавшийсебя за украинца на главной российской "кпопке" белорус Виталий Юрченко решился на признаниепосле того, как об инциденте написал ряд СМИ. Молодой человек признался, что емустыдно за участие в репортаже о жизни на Украине после Майдана.Курьез выявил блогер Илья Варламов.Показанный в ролике под якобы украинца Кирилла Чубенко белорус рассказывал обужасах, которые ему приходится терпеть после Майдана. Юрченко рассказал, как онрешился сниматься в сюжете."Я работал аналитиком в белорусскойкомпании, выступающей посредником между телеканалами и операторами по всемумиру", – цитирует Виталия белорусская газета "Наша Нива". Он рассказал, что отПервого канала пришел заказ снять семью или человека в Кривом Роге в Украине,который бы пожаловался на отсутствие газа и дорогое отопление.Героя нашли и репортаж сняли, но позже выяснилось,что в материале был плохой звук. "Приняли абсолютно неправильное решениепереснять сюжет с текстом, озвученном в Кривом Роге", – заявил молодой человек.Сняться в качестве героя предложилиЮрченко, как новичку. Парень засомневался, но побоялся отказать новомуработодателю."Смалодушничал, что ли… Мне уже тогдастало и стыдно, и я испугался… Я не имел никакого морального права в этомучаствовать. Это противоречит всем моим взглядам… Это позор", – заключилЮрченко. При этом он отметил, что денег за участие в сюжете ему никто неплатил. Молодой человек извинился перед телезрителями за свой поступок.