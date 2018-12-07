В сети появился тизер восьмого, последнего сезона фэнтезийной саги. Игра престолов выходит на канале HBO с 2011 года.

В сети появился тизер восьмого,последнего сезона фэнтезийной саги. "Игра престолов"выходит на канале HBO с 2011 года.Ролик длится всегоминуту и не богат подробностями. В нем демонстрируется стол с картой Вестеросаи деревянными фигурками волка, дракона и льва. С северной части карта покрываетсяльдом, с южной – загорается. Клип опубликован на Youtube-канале GameofThrones."Огонь и лед. Финальныйсезон "Игры престолов" начнется в апреле", – говорится в подписи квидео. Съемки последнего сезона сериала закончилась в начале июля этого года.