В сети появился тизер восьмого,
последнего сезона фэнтезийной саги. Игра престолов
выходит на канале HBO с 2011 года.
В сети появился тизер восьмого,
последнего сезона фэнтезийной саги. "Игра престолов"
выходит на канале HBO с 2011 года.
Ролик длится всего
минуту и не богат подробностями. В нем демонстрируется стол с картой Вестероса
и деревянными фигурками волка, дракона и льва. С северной части карта покрывается
льдом, с южной – загорается. Клип опубликован на Youtube-канале GameofThrones.
"Огонь и лед. Финальный
сезон "Игры престолов" начнется в апреле", – говорится в подписи к
видео. Съемки последнего сезона сериала закончилась в начале июля этого года.