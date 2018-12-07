На станции Минская Солнцевской ветки Московского метрополитена на рельсы погиб пассажир, упавший на рельсы. Поезда временно ходили с увеличенными интервалами.

На станции "Минская" Солнцевской ветки Московского метрополитена на рельсы упал пассажир.В Twitter на странице метро сообщалось, что из-за этого интервалы движения поездов на линии были увеличены. В 18:29 движение было восстановлено.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, человек, упавший на рельсы, погиб. "Исход летальный", — сказал собеседник агентства.По данным "Интерфакса", мужчина упал на рельсы по собственной неосторожности. Он стоял на краю платформы, споткнулся и упал под прибывающий поезд.