Издатель Meduza Илья Красильщик планирует покинуть свой пост. Как сообщает РБК, об изменениях в руководстве проекта объявят в ближайшее время

Причиной ухода Красильщика из издания источники называют его разногласия с Галиной Тимченко. Она является учредителем и генеральным директором проекта.Сотрудникам проекта Meduza сообщили о грядущих важных изменениях 7 декабря. Суть анонсируемой информации пока не раскрывается, однако знакомые Красильщика уверены, что речь идет о его увольнении.Сотрудники редакции Meduza пока никак не комментируют эту ситуацию. Ранее Красильщик работал на руководящих должностях в издании Афиша. В 2014 году он стал одним из основателей Meduza. Свою работу в проекте он охарактеризовал как менеджмент историй, рассказываемых редакцией.