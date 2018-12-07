Бывшая участница поп-группы ВИА Гра Санта Димопулос опубликовала на своей странице в Instagram откровенный снимок в прозрачной одежде. Поклонники певицы не смогли пройти мимо этого поста.

Бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулосопубликовала на своей странице в Instagram откровенный снимок в прозрачнойодежде. Поклонники певицы не смогли пройти мимо этого поста.На снимке артистка стоит в необычной позе на стуле. Однако всевнимание привлекает стройная и потянутая фигура Санты, которую она подчеркнула, надев прозрачную блузку и юбку. "Заранее согласна – фото странное, но ведь всёравно красивое, правда?", – обратиласьона к своим подписчикам. После этого звезда пригласила своих поклонников наблаготворительную распродажу, где они могут приобрести подарки для своихблизких.Многим пользователям понравился такой необычный кадр. Они оценили ее неординарный подход к съемкам: "Мне нравится! У тебя не бывает неудачных фоток", "Сумасшедшее фото,в самом хорошем смысле! Очень нравится. Выделяется из сотни других". А детскийреабилитационный центр, которой готовит распродажу, похвалил такой способпривлечения внимания пользователей. "Это лучший призыв к помощи и благотворительности!",– написали представители.Санта часто делится со своими подписчиками секретами красоты. Недавноодин из юзеров спросил у звезды, как онаухаживает за лицом. "Я делаю чистку лица раз в месяц и реже. Многоперелетов, перемены климата, питание, вода, недосып, – и кожа, бывает, даетсбой. Самое важное – тщательно очищать ее от загрязнений и обязательносредством, которое подходит именно вашему типу кожи", – ответила она в Stories.Напомним, что Санта Димопулос в прошлом принимала участие в украинском проекте "Фабриказвёзд-3", где ее заметили продюсеры и пригласили в группу "ВИА Гра". Однако артиста ушла из проекта спустя год, чтобы заняться сольной карьерой. Позднее Санта присоединилась к группе Queens, в состав которой вошли ее коллеги Ольга Романовская иТатьяна Котова.