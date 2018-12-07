Бывшая участница поп-группы ВИА Гра Санта Димопулос
опубликовала на своей странице в Instagram откровенный снимок в прозрачной
одежде. Поклонники певицы не смогли пройти мимо этого поста.
Бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос
опубликовала на своей странице в Instagram откровенный снимок в прозрачной
одежде. Поклонники певицы не смогли пройти мимо этого поста.
На снимке артистка стоит в необычной позе на стуле. Однако все
внимание привлекает стройная и потянутая фигура Санты, которую она подчеркнула, надев прозрачную блузку и юбку. "Заранее согласна – фото странное, но ведь всё
равно красивое, правда?", – обратилась
она к своим подписчикам. После этого звезда пригласила своих поклонников на
благотворительную распродажу, где они могут приобрести подарки для своих
близких.
Многим пользователям понравился такой необычный кадр. Они оценили ее неординарный подход к съемкам: "Мне нравится! У тебя не бывает неудачных фоток", "Сумасшедшее фото,
в самом хорошем смысле! Очень нравится. Выделяется из сотни других". А детский
реабилитационный центр, которой готовит распродажу, похвалил такой способ
привлечения внимания пользователей. "Это лучший призыв к помощи и благотворительности!",
– написали представители.
Санта часто делится со своими подписчиками секретами красоты. Недавно
один из юзеров спросил у звезды, как она
ухаживает за лицом. "Я делаю чистку лица раз в месяц и реже. Много
перелетов, перемены климата, питание, вода, недосып, – и кожа, бывает, дает
сбой. Самое важное – тщательно очищать ее от загрязнений и обязательно
средством, которое подходит именно вашему типу кожи", – ответила она в Stories.
Напомним, что Санта Димопулос в прошлом принимала участие в украинском проекте "Фабрика
звёзд-3", где ее заметили продюсеры и пригласили в группу "ВИА Гра". Однако артиста ушла из проекта спустя год, чтобы заняться сольной карьерой. Позднее Санта присоединилась к группе Queens, в состав которой вошли ее коллеги Ольга Романовская и
Татьяна Котова.