Певица Линда одна из самых ярких звезд 90-х. Она долгие годы скрывала причину своего ухода от продюсера Максима Фадеева. В интервью для YouTube-канала А поговорить? артистка рассказала о взаимоотношениях с прославленным музыкальным менеджером.

Певица Линда одна из самых ярких звезд 90-х. Она долгие годыскрывала причину своего ухода от продюсера Максима Фадеева. В интервью для YouTube-канала"А поговорить?" артистка рассказала о взаимоотношениях с прославленныммузыкальным менеджером.В доверительной беседе Линда сообщила, что долгое время немогла найти человека, который бы понял и принял ее творческие идеи, поэтому, когдапевица встретила Максима Фадеева, ей показалось, что она обрела родственную душу.Артистка и продюсер так сблизились, что какое-то время называли друг другабратом и сестрой."Когда мы начинали с Максом, у нас были очень теплые взаимоотношения.Я любила этого человека всем сердцем, как творца, я считала его интересным. Мы сним просто совпадали", – рассказала вокалистка.В 1994-м году Фадеев и Линда записали первый совместныйальбом "Песни тибетских лам", который был распродан тиражом в 250 тысячэкземпляров и принес артистке первый успех. Однако по-настоящему популярнойпевицей Линда стала после выхода своей второй студийной пластинки – "Ворона".Звезда отметила, что не была готова к обрушившейся на нееславе. Она категорически отказывалась общаться с журналистами, вместо нееинтервью давал Фадеев. "Мы решили, что я буду подальше от этой прессы, и пустьона каким-то образом сама формируется. У Максима был очень развит пиарскийталант. Он мастер придумывания различных тем и историй. Он всегда закидывалнаживку для журналистов, и дальше это как снежный ком развивалось", – сообщилаартистка.Из-за нелюдимости и отрешенности певицы поползли слухи о ее зависимостиот наркотических веществ. Оборотистый продюсер решил не опровергать сплетни, он,наоборот, всячески поддерживал подобные разговоры."Тогда это было модно, наркотики и вся эта депресня… И,когда это все родилось, Максим подал в запуск новой темы, которая в будущемочень помешала в жизни. Был резкий негатив со стороны людей, что я пропагандируюзапрещенные вещества", – рассказала Линда о грязных методах Фадеева.Артистка отметила, что ее отношения с продюсером разладилисьиз-за завистливости и корыстолюбия последнего. "Самые основные напряги началисьтогда, когда американский Universal предложил мне контракт, как артисту, безучастия Максима Фадеева. Вторая причина – финансовый источник поменял своерусло. У моего отца начались финансовые проблемы, и он ему сказал: "мне нужно,чтобы ты на себя оформил студию, чтобы эта студия осталась у вас". Человекпонял, что вложения больше невозможны и он постепенно растворился. Он просторассосался", – поведала знаменитость.По словам Линды, Максим, который буквально жил в доме ее отца,даже не посчитал нужным поговорит с ней. Зато украдкой побеседовал с другимичленами ее команды – Фадеев пытался переманить музыкантов."За эти четыре года, которые мы с ним общались плотно итесно, я прошла такую школу человеческих взаимоотношений, за что большая емублагодарность. Меня использовали для своего пиара, это понятно", – рассудила артистка.