Певица Линда одна из самых ярких звезд 90-х. Она долгие годы
скрывала причину своего ухода от продюсера Максима Фадеева. В интервью для YouTube-канала
А поговорить? артистка рассказала о взаимоотношениях с прославленным
музыкальным менеджером.
Певица Линда одна из самых ярких звезд 90-х. Она долгие годы
скрывала причину своего ухода от продюсера Максима Фадеева. В интервью для YouTube-канала
"А поговорить?" артистка рассказала о взаимоотношениях с прославленным
музыкальным менеджером.
В доверительной беседе Линда сообщила, что долгое время не
могла найти человека, который бы понял и принял ее творческие идеи, поэтому, когда
певица встретила Максима Фадеева, ей показалось, что она обрела родственную душу.
Артистка и продюсер так сблизились, что какое-то время называли друг друга
братом и сестрой.
"Когда мы начинали с Максом, у нас были очень теплые взаимоотношения.
Я любила этого человека всем сердцем, как творца, я считала его интересным. Мы с
ним просто совпадали", – рассказала вокалистка.
В 1994-м году Фадеев и Линда записали первый совместный
альбом "Песни тибетских лам", который был распродан тиражом в 250 тысяч
экземпляров и принес артистке первый успех. Однако по-настоящему популярной
певицей Линда стала после выхода своей второй студийной пластинки – "Ворона".
Звезда отметила, что не была готова к обрушившейся на нее
славе. Она категорически отказывалась общаться с журналистами, вместо нее
интервью давал Фадеев. "Мы решили, что я буду подальше от этой прессы, и пусть
она каким-то образом сама формируется. У Максима был очень развит пиарский
талант. Он мастер придумывания различных тем и историй. Он всегда закидывал
наживку для журналистов, и дальше это как снежный ком развивалось", – сообщила
артистка.
Из-за нелюдимости и отрешенности певицы поползли слухи о ее зависимости
от наркотических веществ. Оборотистый продюсер решил не опровергать сплетни, он,
наоборот, всячески поддерживал подобные разговоры.
"Тогда это было модно, наркотики и вся эта депресня… И,
когда это все родилось, Максим подал в запуск новой темы, которая в будущем
очень помешала в жизни. Был резкий негатив со стороны людей, что я пропагандирую
запрещенные вещества", – рассказала Линда о грязных методах Фадеева.
Артистка отметила, что ее отношения с продюсером разладились
из-за завистливости и корыстолюбия последнего. "Самые основные напряги начались
тогда, когда американский Universal предложил мне контракт, как артисту, без
участия Максима Фадеева. Вторая причина – финансовый источник поменял свое
русло. У моего отца начались финансовые проблемы, и он ему сказал: "мне нужно,
чтобы ты на себя оформил студию, чтобы эта студия осталась у вас". Человек
понял, что вложения больше невозможны и он постепенно растворился. Он просто
рассосался", – поведала знаменитость.
По словам Линды, Максим, который буквально жил в доме ее отца,
даже не посчитал нужным поговорит с ней. Зато украдкой побеседовал с другими
членами ее команды – Фадеев пытался переманить музыкантов.
"За эти четыре года, которые мы с ним общались плотно и
тесно, я прошла такую школу человеческих взаимоотношений, за что большая ему
благодарность. Меня использовали для своего пиара, это понятно", – рассудила артистка.