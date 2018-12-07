Радиоведущая Вики Арчер прервала свой эфир, после чего приехала домой и совершила самоубийство. Тело женщины обнаружил спустя несколько часов ее отчим.

Радиоведущая Вики Арчер прервала свой эфир, после чегоприехала домой и совершила самоубийство. Тело женщины обнаружил спустя несколькочасов ее отчим.Перед трагедией Арчер сказала своим коллегам, что ей нужен "перерыв",потому что она сильно "расстроена". Отчим Вики обнаружил тело, когда приехал кней починить плиту. Журналистка не открыла ему дверь, и тогда он решил забраться в домчерез открытое окно. Мужчина попытался привести провести сердечно-легочнуюреанимацию до приезда врачей. Медики констатировали смерть на месте.Известно, что ведущая страдала от депрессии и уже два разапыталась свести счеты с жизнью. В последнее время он стала публиковать грустные посты в социальных сетях. Позднее полиция подтвердила, что это было заранее спланированное самоубийство. У женщины осталось трое детей.Семья Вики уже сделала официально заявление. "Мы все еще неможем поверить в то, что ее больше нет. Ее интерес к жизни вдохновлялокружающих. Вики была удивительной матерью и дочерью. Ее обаяние вызывало улыбкуу всех, кто ее знал. Она озаряла любую комнату", – поделились они.Один из сотрудников BBC Дэвид Дженнингс прокомментировалновость о смерти женщины. "Известие о смерти Вики Арчер стало большим горем длявсех нас. Все коллеги уважали ее как замечательного ведущего и журналиста,но больше всего нам нравилось, сколько счастья и добра она приносила в свои шоу",– рассказал он.