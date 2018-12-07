Радиоведущая Вики Арчер прервала свой эфир, после чего
приехала домой и совершила самоубийство. Тело женщины обнаружил спустя несколько
часов ее отчим.
Радиоведущая Вики Арчер прервала свой эфир, после чего
приехала домой и совершила самоубийство. Тело женщины обнаружил спустя несколько
часов ее отчим.
Перед трагедией Арчер сказала своим коллегам, что ей нужен "перерыв",
потому что она сильно "расстроена". Отчим Вики обнаружил тело, когда приехал к
ней починить плиту. Журналистка не открыла ему дверь, и тогда он решил забраться в дом
через открытое окно. Мужчина попытался привести провести сердечно-легочную
реанимацию до приезда врачей. Медики констатировали смерть на месте.
Известно, что ведущая страдала от депрессии и уже два раза
пыталась свести счеты с жизнью. В последнее время он стала публиковать грустные посты в социальных сетях. Позднее полиция подтвердила, что это было заранее спланированное самоубийство. У женщины осталось трое детей.
Семья Вики уже сделала официально заявление. "Мы все еще не
можем поверить в то, что ее больше нет. Ее интерес к жизни вдохновлял
окружающих. Вики была удивительной матерью и дочерью. Ее обаяние вызывало улыбку
у всех, кто ее знал. Она озаряла любую комнату", – поделились они.
Один из сотрудников BBC Дэвид Дженнингс прокомментировал
новость о смерти женщины. "Известие о смерти Вики Арчер стало большим горем для
всех нас. Все коллеги уважали ее как замечательного ведущего и журналиста,
но больше всего нам нравилось, сколько счастья и добра она приносила в свои шоу",
– рассказал он.