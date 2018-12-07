Решение Верховной рады о разрыве договора о дружбе с Россией навредит украинскому народу, полагает бывший депутат парламента Незалежной, член Комитета спасения Украины Владимир Олейник. По его словам, доверие людей к законодательному органу находится на крайне низкой отметке, что ставит вопрос о легитимности принимаемых им решений.

Решение Верховной рады о разрыве договора о дружбе с Россией навредитукраинскому народу, полагает бывший депутат парламента Незалежной,член "Комитета спасения Украины" Владимир Олейник. По его словам,доверие людей к законодательному органу находится на крайне низкойотметке, что ставит вопрос о легитимности принимаемых им решений.РейтингВерховной рады составляет 1,8%, отметил Олейник. Он посетовал, чтопарламент со столь низким уровнем доверия принимает решения, которыевредят национальным интересам страны. "Ведь ни один министр, ни одиндепутат, ни один родственник депутата не работает в России, а 3,5миллиона украинцев работают", – цитирует политика НСН.Дляэтих людей, в отличие от украинского руководства, Россия являетсякормилицей, а не врагов, подчеркнул бывший парламентарий. Он напомнил,что работа в соседней стране позволяет гражданам Незалежной поддерживать семьи, платить за коммунальные услуги."Народ в шоке, потому что эти вместе с американцами придумали идею строительства “Украины как анти-России” и начинают разваливать страну", – посетовал ОлейникНаканунеВерховная рада приняла очередной сомнительный законопроект,инициированный президентом страны Петром Порошенко. Глава государствапредложил разорвать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве сРоссией, который был заключен в 1997 году.Соглашениеопределяет основы и принципы двухсторонних отношений. Договорпредполагает отказ от заключения соглашений с третьими странами,направленных друг против друга, а также использование территории длявоеннослужащих других государств, которые могут нанести ущерб одной изсторон договора.Такжедокумент предусматривает формирование общего экономическогопространства, соблюдение прав национальных, религиозных и культурныхменьшинств. В частности, Москва и Киев должны создавать равныевозможности для изучения русского и украинского языков в своих странах.Разрыв договора не привнесет никаких принципиальных изменений в политику Украины. Власти Незалежнойи так не соблюдали соглашение. Достаточно посмотреть на принятый осеньюпрошлого года закон об образовании, который фактически уничтожаетшкольное обучение на языках нацменьшинств, в том числе на русском.