В рождественские праздники запланировали почти 500 мероприятий

В рождественские праздники запланировали почти 500 мероприятийДо новогодних каникул с каждым днём остаётся всё меньше времени. Уже сейчас неплохо бы задуматься о том, как сделать семейный отдых поистине незабываемым, благо для этого в области создадут все возможности.Коньки и кофеЕсли вы любите степенный отдых, то вам отлично подойдёт «Владимирская Рождественская Ярмарка», которую откроют 21 декабря в сквере «Липки». Даже самого искушённого гурмана там накормят «до упаду» - многие городские кафе и рестораны установят свои кулинарные зоны. Поить будут исключительно кофе и чаем, так что, если вы собираетесь «повысить градус» - вам не по адресу. Ярмарка будет работать с 11.00 до 22.00.По соседству (на Соборной площади) для маленьких горожан «откроет двери» уже ставший традиционным городок аттракционов. Не стоит морщиться и говорить, что вашими детьми там «всё уже сто лет, как объезжено». В этом году вы сможете пустить содержимое своих кошельков на весьма экзотические развлечения – катание на собачьих упряжках и квадроциклах. Есть мнение, что ребятам подобные способы передвижения в пространстве приходятся по душе.Любите активный отдых? Опять же далеко ходить не придётся. На Пушкинском бульваре для вас зальют каток. За 20 рублей (детям – бесплатно) вы сможете сбросить ненужные калории, которые так непредусмотрительно набрали праздничной «оливьешкой». Нет своих коньков? Не беда, за 100 руб./час вас выручат парой «остроотточенных».Краснокафтанная экзотикаЕсли вы любитель совсем «жёстких» развлечений и собираетесь праздновать наступление предпоследнего года десятилетия до середины следующего месяца, то припасайте длинный красный халат. 13 января в 12.00 от Театральной площади устроят VIII (!) Забег Дедов Морозов и Снегурочек. Все заинтересовавшиеся – не упустите уникальную возможность показать себя (пока она не умыкнула, словно белочка с орешком в заснеженном лесу).Если вы предпочитаете более духовно-эстетически насыщенные способы времяпрепровождения, то в предновогодние дни вас будут ждать: финальный концерт областного конкурса «Поющая губерния», удивительная музыкально-поэтическая программа «Поэтория» на стихи Андрея Вознесенского и музыку Родиона Щедрина, которую презентуют в Центре классической музыки, и торжественное открытие ДК в посёлке Боголюбово. В районах будет не менее интересно – откроют первый частный детский театр «Совёнок» в Киржаче и виртуальный концертный зал в Коврове.Всего в нашем регионе в канун Нового года запланировали почти 500 крупных мероприятий, в которых, по самым скромным подсчётам, поучаствуют около 300 тыс. жителей и гостей области. Кстати, большой поток инорегиональных туристов направится не только в стольный Владимир, но и в другие наши древние города: Суздаль, Юрьев-Польский и Муром. Посему там также запустят Рождественские ярмарки с бесчисленными рядами сувенирных лавок.