Герцогиня Кембриджская решила устроить девичник вместе со своей трехлетней дочерью принцессой Шарлоттой. Две королевские особы посетили балет Щелкунчик. Фотографы успели запечатлеть их выход в свет.

ГерцогиняКембриджская решила устроить девичник вместе со своей трехлетней дочерью принцессойШарлоттой. Две королевские особы посетили балет "Щелкунчик". Фотографы успели запечатлеть ихвыход в свет.На прошлойнеделе Кейт и Шарлотта побывали на генеральной репетиции "Щелкунчика" в Королевском театре Ковент-Гарден. Миддлтон выглядела стильно в черной кофте свысоким горлом и серой клетчатой юбке. Ее дочь примерила белое платье. Любопытно,что герцогиня не взяла с собой остальных детей – принца Джорджа и принца Луи.Супруга Уильяма очень любит ходить театр и старается посещать все важные премьеры. Например, в прошлом году в декабре ее заметили на одном из представлений в лондонском театре. Тогда Кейт была беременна третьим ребенком.Совсем скоро наступит Рождество, однако график герцогини не позволяет ей расслабиться ни на минуту. НедавноМиддлтон устроила рождественскую встречу в Кенсингтонском дворце вчесть служащих королевских Военно-воздушных сил, которые будут находиться набазе на острове Кипр во время праздничных каникул. Герцог и герцогиня Кембриджскиепознакомились с их семьями и помогли изготовить детям праздничные открыткии подарки для родных.Во вторникУильям и Кейт побывали на дипломатическом приеме в Букингемском дворце. Миддлтон прекрасно выглядела в любимой тиаре и сережках принцессы Дианы и серебристом платье от дизайнера Дженни Пэкхем.В средусупруги отправились на Кипр, чтобы встретиться со служащими королевскихВоенно-воздушных сил, которые не смогут отметить праздник с близкими. Герцог игерцогиня передали им подарки, которые сделали родственники военных во время приема.Ранее британские СМИ сообщили о том, что Уильям иКейт не проведут Рождество в Сандрингемском дворце вместе с британской королевой идругими членами семьи. Вероятно, они отметят торжество в английском графстве Беркшир вместе с семьей Миддлтон. Младший брат герцогини Джеймс сообщил, что для них Рождество – это праздник, который собирает всех членов семьи.Мать Кейт подтвердила, что ее внуки могут отпраздновать 25 декабря с ними. "Мы не придерживаемся какого-то строгого расписания. Обычно мы проводим утро в церкви, затем идем на прогулку, после открываем часть подарков, остальную часть – вечером", – поделилась Кэрол в интервью The Sunday Telegraph. "На обед у нас копченый лосось и шампанское. Главный прием пищи – вечером, когда к нам присоединяются внуки. Но мы можем передвинуть его пораньше", – рассказала она.