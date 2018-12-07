Общая сумма ущерба превысила 21 тысячу рублей

Общая сумма ущерба превысила 21 тысячу рублейВ Кольчугинском районе местного жителя обвиняют в серии дачных краж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Осенью этого года 41-летний мужчина проникал в дачные дома, расположенные недалеко от Кольчугино, и воровал оттуда бытовые предметы, продукты питания и алкоголь.Полицейские задержали грабители, и он во всем признался. Выяснилось, что похищенное имущество он успел продать, а деньги потратить.Правоохранители установили причастность подозреваемого к совершению шести преступлений. Общая сумма ущерба превысила 21 тысячу рублей.Материалы уголовных дел направлены в суд.