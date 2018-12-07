Колкову нашли замену. За социальную политику в 33-ем регионе теперь будет отвечать Марина Чекунова. Она приехала из Москвы, и в должности врио первого зама губернатора - с сегодняшнего дня.

Колкову нашли замену. За социальную политику в 33-ем регионе теперь будет отвечать Марина Чекунова. Она приехала из Москвы, и в должности врио первого зама губернатора - с сегодняшнего дня. Ей 55 лет, окончила историко-филологический факультет Университета дружбы народов. Работала в партии Единая Россия, у губернатора Подмосковья, в администрации Президента, помогала министру труда и соцзащиты Топилину. В отличие от Колкова, который был просто замом, Чекунова - после согласования её кандидатуры с ЗакСобранием - может стать первым заместителем губернатора. А поскольку первых заместителей у Сипягина может быть всего три, в просто заместители уже разжаловали Александра Байера, который пришёл в команду нового губернатора отвечать за ЖКХ.