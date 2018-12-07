В польском Томашове продолжается третий этап Кубка мира по конькобежному спорту. Прекрасно выступил на дистанции 500 метров Павел Кулижников, одержавший победу.

В польском Томашове продолжается третий этап Кубка мира по конькобежному спорту. Прекрасно выступил на дистанции 500 метров Павел Кулижников, одержавший победу.Павел пробежал пятисотку за 34,83 секунды, и это время стало лучшим. Второе место у японца Риохеи Хаги — 34,98. Бронзовая награда досталась норвежцу Хаварду Лорентцену (35,10).Руслан Мурашов занял восьмое место. Виктор Муштаков и Артем Кузнецов расположились на 13 и 16 строчках итогового протокола.